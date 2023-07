Prefeitos de cidades mineiras defendem a tarifa zero no transporte público

Reunião aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e contou com a presença de movimentos pró gratuidade



WILLIAN MOREIRA



Alguns prefeitos de cidades mineiras participaram nessa sexta-feira, 30 de junho de 2023, de uma reunião com deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para debater a questão das gratuidades no transporte público coletivo.



Participaram do encontro os prefeitos de Santa Luzia, Caeté, Cláudio e São Joaquim de Bicas, além de parte do secretariado de Ibirité e Ouro Branco.



Cada um utilizou do seu tempo para defender a gratuidade nos ônibus, pontuando como fatores positivos a ampliação do acesso ao transporte, a contribuição para a mobilidade destes municípios, além de fatores sociais e econômicos.



“Vimos que pessoas que não trabalhavam em regiões diferentes de onde moravam começaram a trabalhar. A família começou a andar de ônibus pela cidade. Antes, uma mãe com dois filhos gastava no transporte cerca de R$ 30 para ir e voltar. Isso impactava nas suas finanças. Então muitas vezes não podia ir”, disse Lucas Ferreira, prefeito de Caeté.



Já Luiz Sérgio Ferreira Costa, prefeito de Santa Luzia, afirmou que a partir de agosto a cidade contará com a tarifa zero aos domingos e feriados.



Além dos prefeitos, o Movimento Tarifa Zero em BH esteve presente. André Henrique de Brito Veloso, representante do movimento, disse que liberar recursos para viabilizar a medida é uma política social inclusiva. “A tarifa zero libera recursos e movimenta a economia. É uma política social que inclui pessoas que não cogitavam em acessar a cidade. Então, gera acesso a direitos.”



Após a fala dos prefeitos e do movimento social, deputados presentes se manifestaram favoráveis às gratuidades, como o caso do Delegado Christiano Xavier que destacou os danos individuais causados em certos momentos pela dificuldade para arcar com os custos de uma passagem.



“Muitos deixam de ir ao médico ou de fazer um exame importante porque não têm condição de arcar com o transporte”, contou



Ainda segundo o delegado, 80 cidades brasileiras já atendem seus moradores com a tarifa zero, total que inclui 15 cidades mineiras.



Willian Moreira para o Diário do Transporte