Metrô do Distrito Federal não funciona no próximo domingo (02)

Interrupção nas operações acontece em razão de serviços de manutenção nas vias

VINICIUS DE OLIVEIRA

No próximo domingo, 02 de julho de 2023, não haverá a circulação de trens no Metrô do Distrito Federal; as informações são da própria Companhia do Metropolitano do DF.

A paralisação das operações acontece por conta de mais uma etapa do serviço de socaria, que consiste em compactar todo o lastro (brita) que se encontra sob os dormentes de forma mecanizada. Serão distribuídos cerca de 200 toneladas de lastro por toda a via.

O sistema de transporte também terá manutenções preventivas nos trilhos, nos aparelhos de mudança de via, grampos e dormentes, além de manutenções pontuais nos trens.

Também serão feitas atividades de roço e capina e poda de árvores.

