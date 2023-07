Maricá (RJ) passa a contar com novas linhas intermunicipais com ônibus a GNV a partir deste sábado (1°)

Detro-RJ concedeu a permissão de atendimento aos novos Itinerários em caráter experimental para avaliação da operação



WILLIAN MOREIRA



A população de Maricá (RJ) passou a contar a partir deste sábado, 1º de julho de 2023, com três novas trechos de linhas de ônibus intermunicipais.



Visando um atendimento com menor emissão de poluentes na atmosfera, serão utilizados ônibus movidos a gás natural veicular (GNV).



Os itinerários estavam sem definição desde março, quando a novidade foi anunciada, com o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) concedendo a permissão em caráter experimental para analisar o fluxo de passageiros e operação do serviço.

Como mostrou o Diário do Transporte, em visita à cidade em 27 de março deste ano, o secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Washington Reis, anunciou a criação de três novas linhas de ônibus intermunicipais, ligando Maricá a São Gonçalo, Nova Friburgo e Cabo Frio.



A utilização de veículos movidos a GNV foi viabilizada pelo Governo do Estado.

A partir deste sábado, três linhas passaram a operar nos seguintes trechos e horários:

Linha (100R)Maricá X Itaboraí via Serra dos Lagartos

Horários: 5h30, 6h30, 17h00 e 18h30.

Valor da passagem = R$ 10,65.



Linha (500R) Maricá X Alcântara

Horários: 5h30, 6h30, 17h00 e 18h35.

Valor da passagem = R$ 10,65.



Linha Maricá x Cabo Frio

Terá apenas um horário/dia, saindo às 6h da Rodoviária de Maricá e retorna de Cabo Frio às 18h. Valor da passagem = R$ 52,20



