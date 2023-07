Lapa (PR) adia licitação do transporte para 07 de agosto de 2023

Prefeitura alega que precisou fazer alterações no Edital; vencerá a concorrência empresa que ofertar menor valor de tarifa, limitado a R$ 8,92

ALEXANDRE PELEGI

Lapa, cidade localizada na Mesorregião Metropolitana de Curitiba com quase 50 mil habitantes, publicou aviso nessa sexta-feira, 30 de junho de 2023, adiando a sessão de abertura da licitação do transporte coletivo municipal.

O certame, lançado em 24 de março, previa a sessão de abertura de propostas para 02 de maio, mas foi suspenso em 27 de abril.

A nova data passa a ser 07 de agosto de 2023.

De acordo com o aviso, o critério de julgamento do certame será o da menor tarifa ofertada pela concessão do lote único.

O edital retificado prevê tarifa máxima para todas as linhas de R$ 8,92 com prazo máximo de concessão por 10 anos.

A empresa licitante vencedora terá, após emitida a ordem de serviços, até 90 dias para iniciar a operação, incluindo a frota com idade média constante de sua proposta técnica e com SBE – sistema de bilhetagem eletrônica com monitoramento por GPS.

A frota de ônibus previstos para o início de operação está definida em sete ônibus comuns (convencional), que deverão operar sete linhas, com realizando 2.208 viagens/mês de circulando aproximando 29.488 quilômetros por mês.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes