Gestão do contrato dos ônibus de São Bernardo do Campo (SP) passa a ser da Secretaria de Concessões e Parcerias

Estrutura e mão de obra virão da Secretaria de Transportes e Vias Públicas; Superpasta vai cuidar também da gestão dos contratos de zona Azul e estacionamento, além do Pátio de Retenção de Veículos

ADAMO BAZANI

O prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Orlando Morando, passou para a recém-criada Secretaria de Concessões e Parcerias, a responsabilidade pela gestão contrato entre o município e a empresa BR 7 Mobilidade, que opera as linhas locais.

A medida foi publicada em Diário Oficial desta sexta-feira, 30 de junho de 2023.

A pasta de Concessões e Parcerias era um projeto de Morando, teve sua aprovação pela Câmara Municipal no dia 19 de abril de 2023 e se torna uma espécie de super secretaria, já que vai se responsabilizar sobre contratos bilionários e de serviços indispensáveis.

Está à frente da secretaria, Ademir Silvestre da Costa.

A criação de “Concessões e Parcerias” teve como justificativa os questionamentos de órgãos como Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público sobre a falta de autonomia da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Bernardo do Campo (AR-SBC), que foi extinta.

Sobre o sistema de ônibus, de acordo com a resolução conjunta, caberá à Secretaria de Concessões e Parcerias a “gestão do contrato de concessão os serviços de gerenciamento e fiscalização do Transporte Coletivo”.

A estrutura, como equipamentos e veículos, e mão de obra virão da Secretaria de Transportes e Vias Públicas.

A superpasta de Morando vai cuidar também da gestão do Sistema de Estacionamento Controlado e Operação e Gerenciamento do estacionamento rotativo, além do Pátio de Retenção de Veículos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes