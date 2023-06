VÍDEOS – Passageiros protestam: Linha 9-Esmeralda (ViaMobilidade) apresenta problemas para os passageiros na manhã desta sexta (30) tem trecho interrompido e Ônibus PAESE são acionados

Entre Mendes/Vila Natal e Jurubatuba não há operações

ADAMO BAZANI

Muitos problemas para quem depende da linha 9-Esmeralda na manhã desta sexta-feira, 30 de junho de 2023, concedida à ViaMobilidade.

Os trens não circulam desde as 6h19, entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Jurubatuba da Linha 9-Esmeralda devido à falta falha no sistema de energia, segundo a concessionária.

Técnicos atuam para identificar a causa e restabelecer o sistema o quanto antes. Ônibus da operação PAESE foram acionados.

De acordo com a ViaMobilidade, são 25 ônibus de Mendes à Jurubatuba e 15 ônibus de Jurubatuba à Mendes.

Uma parte do trecho afetado na linha 9 é novo e coincidentemente está entre os mais problemáticos.

É necessário saber se não há um sistema de redundância para evitar um transtorno deste jeito.

Existem Cabines Seccionadoras entre as subestações de energia que reduzem o trecho sem circulação nestes casos

Este investimento deve ser feito pela ViaMobilidade.

Veja alguns vídeos:

