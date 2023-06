Secretário de Mobilidade Urbana anuncia incremento de 300 viagens no sistema de transporte de Porto Alegre (RS) a partir de julho

Adão de Castro Júnior comunicou também ampliação da frota em 56 carros

VINICIUS DE OLIVEIRA

Durante o 4º Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana na última quinta-feira, 29 de junho de 2023, o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, anunciou que o sistema de transporte da capital gaúcha terá um incremento de cerca de 300 viagens e ampliação da frota em 56 carros a partir do mês de julho.

“Na região Sul, por exemplo, haverá incremento em 23 linhas. O mesmo ocorrerá com a 353, que atende PUCRS e UFRGS”, comentou Castro Júnior.

Nesta sexta (30), o secretário e o prefeito Sebastião Melo seguem acompanhando de perto projetos de segurança viária desenvolvidos em Porto Alegre, de eletromobilidade (Cascavel, PR) e as iniciativas de transporte público de Novo Hamburgo.

Como mostrou o Diário do Transporte na quinta (29), o prefeito de Rio Branco também esteve presente no evento e comunicou que há um interesse em adquirir 10 ônibus elétricos para o município do Acre.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte