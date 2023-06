Prefeitura do Rio recebe propostas para implantar ligação do transporte aquaviário com o aeroporto do Galeão

Ponto de partida será a Marina da Glória, que levará passageiros ao aeroporto internacional

WILLIAN MOREIRA

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial dessa quinta-feira, 29 de junho de 2023, aviso público para receber propostas da iniciativa privada para nova ligação do transporte aquaviário de passageiros.

A rota será entre a Marina da Glória e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que deverá no próximo ano receber um aumento em sua demanda diária.

A Manifestação de Interesse Público (MIP) tem como finalidade receber estudos técnicos, econômico-financeiro e jurídico para a modelagem do serviço.

O prazo para receber propostas da iniciativa privada é de 20 dias corridos. O projeto escolhido e contratado terá um ressarcimento de despesas de no máximo R$ 250 mil.

A conexão para o Tom Jobim é uma das medidas do Poder Público para criar novos meios de chegada e saída do aeroporto.

Recentemente o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou ter entrado em acordo com o Governo Federal para direcionar mais voos ao Tom Jobim (Galeão) para desafogar o aeroporto doméstico do Santos Dumont, localizado próximo do centro da cidade.

Willian Moreira para o Diário do Transporte