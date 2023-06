Prefeitura de Maceió (AL) disponibiliza linhas de ônibus gratuitas para os três últimos dias do São João 2023

Passageiros não precisam apresentar cartões do transporte para embarcar nos coletivos

ARTHUR FERRARI

O bairro Benedito Bentes, em Maceió (AL), está se preparando para os três últimos dias do Massayó. O evento Sol… Mar e Forró 2023, que vai até domingo, 2 de julho de 2023, contará com nove linhas de ônibus gratuitas disponíveis das 18h às 4h, de acordo com a prefeitura.

O diretor-presidente do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (DMTT) de Maceió, André Costa, comentou sobre a importância de garantir a participação das pessoas na festa. “Chegamos a mais um bairro com ônibus grátis para o São João. O evento por si só já é um sucesso, e para garantir que as pessoas estejam inseridas na festa, desde a saída até o retorno às suas residências, não poderíamos deixar o Biu de fora”, disse Costa.

A prefeitura informou que não será necessária a apresentação de cartões de transporte para utilizar os ônibus gratuitos. O embarque poderá ser feito pelas portas do meio e da traseira, seguindo o mesmo padrão utilizado em outras regiões que receberam os shows no mês de junho.

Confira as linhas segundo a programação do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió:

804 – Benedito Bentes/Cidade Sorriso I

805 – Guaxuma/Terminal do Benedito Bentes

807 – Terminal do Benedito Bentes/Aprígio Vilela

809 – Selma Bandeira/Terminal do Benedito Bentes

812 – Carminha/Terminal do Benedito Bentes

4004 – T.I. Benedito Bentes/Eustáquio Gomes (via Graciliano e Village)

4005 – Frei Damião/Terminal do Benedito Bentes

4006 – Mocambo/Terminal do Benedito Bentes

4011 – Salvador Lyra/Terminal do Benedito Bentes (Via Recantos)

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte