Prefeitura de Caraguatatuba (SP) segue reformando abrigos de ônibus

Mais 17 pontos foram entregues à população nesta semana, no bairro Massaguaçu

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Caraguatatuba (SP) iniciou a reforma dos abrigos de ônibus do município nesta semana, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Defesa do Cidadão.

Como mostrou o Diário do Transporte, quatro equipamentos já foram entregues na última segunda-feira, 26 de junho de 2023.

Nesta quinta-feira (29) outros 17 pontos de ônibus tiveram seus abrigos reformados no bairro Massaguaçu, na região norte de Caraguá.

As obras revitalizaram telhados, que receberam telhas novas de galvalume, um material mais resistente à chuva e ventos, apropriado para o clima do município.

Segundo a prefeitura, a reforma dos abrigos é uma demanda da população, e juntamente com as revitalizações a Secretaria de Serviços Municipais (Sesep) está fazendo a roçada e a limpeza das áreas no entorno dos equipamentos, assim como a Secretaria de Mobilidade faz a limpeza dos vidros dos abrigos. “A ação visa levar mais conforto e segurança para os usuários do transporte coletivo da cidade”, explica Marcel Giorgeti, secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.

