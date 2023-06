Parnamirim (RN) tem nova concessionária Volare inaugurada

Cidade é importante pela ligação entre Natal, Mossoró e João Pessoa (PB)

ARTHUR FERRARI

A Compacto Veículos, que atua no segmento de ônibus há mais de 25 anos, inaugurou na quinta-feira, 29 de junho de 2023, uma nova concessionária Volare na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A nova unidade está localizada na Rua Rio Pium, nº 180, no bairro Emaus, e vai atuar também como posto de atendimento Marcopolo para serviços, pós-vendas e venda de componentes.

“Estamos ampliando na presença na região Nordeste, acompanhando o crescimento que o setor de transporte tem registrado no País para melhor atender os clientes das marcas Volare e Marcopolo”, comenta Eduardo Antônio Contin, diretor do grupo econômico. “Já possuímos quase 94% de participação no segmento de micro-ônibus, com veículos Volare e Marcopolo, e 86% em ônibus urbanos e rodoviários, com a Marcopolo. Essa é a nossa segunda concessionária Volare que, junto com a de Recife, em Pernambuco, permitirá elevar ainda mais o padrão de atendimento em pós-vendas, com serviços completos para os veículos Volare e Marcopolo”, explica.

A nova unidade possui 1.000 m² de área total, 750 m² de área construída, elevador para acessibilidade e sala para treinamentos. Conta com 10 funcionários para atendimento e prestação de serviços e demais necessidades dos clientes, com agilidade e preço competitivo. A direção da empresa dedicou especial atenção às instalações de oficina e assistência técnica, que contemplam o que existe de mais avançado para manutenção e reparos mecânicos, de funilaria e pintura, como vala para serviços mecânicos, máquina recolhedora de gás do ar-condicionado e ferramentas especiais.

A estrutura conta com boxes para atendimento de até oito veículos Volare e Marcopolo, simultaneamente, sendo para veículos completos, no caso da Volare, e carroceria, no caso de produtos Marcopolo. “Daremos assistência também aos sistemas de ar-condicionado e elevadores instalados nos veículos Marcopolo”, enfatiza Eduardo Antônio Contin.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte