Operações das linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM sofrem alterações neste final de semana durante realização de obras de manutenção e modernização

Obras acontecem nas vias da zona leste de São Paulo e região do Alto Tietê

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, dias 01 e 02 de julho de 2023, as operações dos trens da CPTM das Linhas 11-Coral e 12-Safira sofrerão mudanças devido a realização de obras de manutenção e modernização das vias da zona leste de São Paulo e região do Alto Tietê.

No sábado (01), serão implementadas melhorias nas iluminações dos túneis entre as Estações Corinthians-Itaquera e Guaianases. Enquanto acontecem as obras, os trens que saem da Luz terão como destinos alternados Estudantes e Corinthians-Itaquera.

Da estação Estudantes em diante, um trem seguirá para a Luz e outro para Guaianases.

No domingo (02), será feito o serviço de pintura no “Castelinho” localizado na Estação Calmon Viana, e dessa forma os embarques e desembarques dos trens acontecerão na Plataforma 1 para a Linha 11-Coral, e na Plataforma 4 para a Linha 12-Safira, das 8h às 20h.

Em Suzano, a chegada e saída dos passageiros será feita apenas pela Plataforma 1, e em Aracaré pela Plataforma 2.

Em ambos os dias, o acesso aos trens nas estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, da Linha 12-Safira, acontece apenas na Plataforma 1, enquanto ocorrem serviços de descarga de brita e substituição de trilhos, entre outras atividades.

Não apenas neste fim de semana, mas como já acontece rotineiramente, o intervalo médio entre os trens é de até 35 minutos nas cinco linhas da CPTM a partir das 21h nos sábados, e nos domingos durante o dia inteiro, quando são realizadas obras de modernização e manutenção.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte