Mulher é vítima de importunação sexual dentro de um trem do Metrô de São Paulo e suspeito é detido por seguranças

Caso ocorreu na linha 3-Vermelha na manhã desta sexta-feira (30)

ADAMO BAZANI

Uma passageira do Metrô de São Paulo foi vítima de assédio sexual dentro de um dos trens na manhã desta sexta-feira, 30 de junho de 2023.

O caso aconteceu logo depois de 7h30 na linha 3-Vermelha.

Testemunhas dizem que o suspeito teria ejaculado na mulher enquanto tem passava pela região da Estação Parque Dom Pedro II.

Seguranças foram acionados e conseguiram deter o suspeito na Estação Sé, na região central da capital paulista, como explicou o Metrô, em nota.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia ouviu o suspeito, a vítima e testemunhas, liberando a todos. Foram pedidas ao Metrô imagens do circuito de segurança do trem para esclarecer o que ocorreu.

Nota do Metrô

Por volta das 7h38 de hoje (30), agentes de segurança da estação Sé, Linha 3-Vermelha, foram acionados para atendimento de uma passageira que estava no interior de um trem e denunciou um passageiro por assédio. Detido pelos agentes, o autor, a vítima e testemunha foram conduzidos para a 1ª DDM, no Cambuci, para prestar esclarecimentos. Antes disso, foi sugerido atendimento médico-hospitalar à vítima, que o recusou.

O Metrô é veemente contra qualquer tipo de importunação ou assédio e trabalha diariamente em campanhas de combate a este tipo de violência.

Nota da SSP (Secretaria de Segurança Pública)

A Polícia Civil investiga um homem, de 31 anos, por suspeita de importunação sexual dentro de um vagão do Metrô, ocorrida na manhã desta sexta-feira (30), na estação Sé. Todas as partes foram ouvidas e liberadas. Diligências estão em andamento e foi expedido um ofício para o fornecimento das imagens do sistema de monitoramento do interior da composição para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes