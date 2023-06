Linha 3-Vermelha tem operação diferenciada neste domingo (02)

Mudanças acontecem para a instalação de portas de plataforma na estação Pedro II

WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo informou que neste domingo, 2 de julho de 2023, a circulação dos trens na Linha 3-Vermelha acontece de forma diferenciada em razão de trabalhos de instalação de portas de plataforma na Estação Pedro II.



De acordo com a companhia, os trens atenderão por via única entre as estações Pedro II e Brás, com maiores intervalos entre composições. Os passageiros devem ficar atentos ao sentido de cada trem.

As composições estão previstas para operar de maneira intercalada, ou seja, um trem para Corinthians-Itaquera e outro para Palmeiras-Barra Funda.



Cartazes e avisos sonoros dentro dos trens e estações devem comunicar as alterações no atendimento neste dia.



Atualmente a Linha 3-Vermelha possui algumas estações com portas de plataforma, como Vila Matilde, Belém e Bresser-Mooca, onde os equipamentos já estão em operação. Em Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda as portas entram em testes no segundo semestre.



A instalação do equipamento faz parte de um contrato do Metrô de São Paulo para instalar 88 fachadas em estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte