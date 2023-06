Governo do Estado do Rio de Janeiro contratará serviços de consultoria para elaborar edital de licitação do transporte intermunicipal de passageiros

Em junho, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado prorrogou o prazo dos contratos de permissão dos serviços; MP do Rio tem questionado governo

O governo do Estado do Rio de Janeiro decidiu contratar uma empresa especializada para estruturar o processo de licitação das linhas intermunicipais de transporte coletivo de passageiros, de média e longa distância.

Em publicação no Diário Oficial do Estado nessa quinta-feira, 29 de junho de 2023, o Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado) decidiu realizar uma concorrência para selecionar empresas no dia 17 de agosto próximo.

O MPRJ – Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vem cobrando o governo fluminense para que realize o processo licitatório para definir as empresas que operam no sistema.

O MP afirma que desde 1998 o Detro/RJ , responsável pelo sistema, celebrou “contratos de adesão” com as empresas de ônibus. O departamento estadual teria mantido de forma automática por 15 anos as permissões e autorizações às transportadoras, o que configura “flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade”.

No dia 01º de junho de 2023, em portaria, o Detro-RJ decidiu prorrogar mais uma vez o prazo dos contratos de permissão de serviço de transporte intermunicipal em todas as sua regiões.

Todos os contratos foram prorrogados até dezembro de 2024, sob a alegação de que “a licitação em curso para o Sistema de Transportes Complementar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro ainda não foi concluída”.

A portaria, no entanto, deixa claro que uma vez concluído o processo licitatório de cada Região para nova contratação, as permissões ficarão automaticamente revogadas, “de modo que o seu cancelamento não ensejará quaisquer direitos indenizatórios ao permissionário”.

Na última manifestação a respeito, o Detro informou que prevê a licitação do sistema para 2024, com prazo de concessão contratual por 10 anos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes