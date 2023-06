Estação da Luz tem problemas no fornecimento de energia nesta sexta-feira (30)

Local conta com gerador e por essa razão a operação dos trens não é impactada



WILLIAN MOREIRA



Uma falha no sistema de energia na estação Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) obriga o uso de um gerador no local na manhã desta sexta-feira, 30 de junho de 2023.



De acordo com a companhia, a iluminação nos saguões de embarque e plataformas é normal devido ao uso do equipamento de suporte. Entretanto, algumas escadas rolantes estão desligadas e em cada plataforma apenas uma delas está em operação.



Técnicos já estão atuando na estação para normalizar o fornecimento elétrico.



Veja a nota da CPTM na íntegra:



Na manhã desta sexta-feira (30/06) devido a um problema na distribuição interna de energia elétrica, a Estação da Luz da CPTM está funcionando com energia de gerador com iluminação normal na região das plataformas e nos saguões. Algumas escadas rolantes estão desligadas e uma escada em cada plataforma está em funcionamento.



Os técnicos estão atuando para restabelecer a energia. Os passageiros podem pedir auxílio aos colaboradores da estação.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte