Em parceria com Viação Cometa e Auto Viação 1001, IJCA promove cursos gratuitos de Atendimento ao Cliente e Logística de Administração de Materiais

Inscrições estão abertas até dia 07 de julho; aulas acontecem de agosto a dezembro, em formato híbrido três vezes por semana

VINICIUS DE OLIVEIRA

Até a próxima sexta-feira, 07 de julho de 2023, estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Atendimento ao Cliente – Experiência do Cliente e Logística de Administração de Materiais. As aulas são promovidas pelo Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) em parceria com a Viação Cometa e Auto Viação 1001, através do Programa Oficina do Ensino.

Com 60 vagas disponíveis, as aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas, das 9h às 12h, de agosto a dezembro no formato híbrido, variando entre encontros online ao vivo e presenciais. Pessoas de 18 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escolas da rede pública e residam em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá podem participar.

O curso de Atendimento ao Cliente – Experiência do Cliente consistirá no ensino de tópicos relacionados ao profissional de atendimento ao cliente, relações interpessoais, técnicas de apresentação, técnicas de atendimento, experiência do cliente, customer sucess versus serviço de atendimento ao cliente, ética e responsabilidade social em experiência do cliente e estudos de caso.

Já o curso Logística de Administração de Materiais abordará assuntos como os conceitos principais e iniciais logísticos, as atividades logísticas, funcionamento e abrangência, as tecnologias aplicadas no ramo e o papel da logística como parte da cadeia de suprimentos.

Aqueles interessados devem preencher o formulário disponível no site do IJCA, www.ijca.org.br, ou na biografia das redes sociais, @instituto.ijcae, e realizar o envio de documentos, análise socioeconômica e dinâmica de grupo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte