Detro-RJ e Secretaria da Mulher lançam campanha “Não dê Carona ao Assédio”, contra importunação sexual dentro de ônibus e vans

Projeto irá contar com equipe multidisciplinar e capacitará funcionários do Detro-RJ para atendimento às vítimas

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última quinta-feira, 29 de junho de 2023, foi lançada a campanha “Não dê Carona ao Assédio”, que amplia os canais de denúncias e as ações de conscientização da população sobre a importunação sexual dentro de ônibus e vans intermunicipais. O projeto é realizado pelo Detro-RJ e Secretaria da Mulher, além das secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram).

Na cerimônia de lançamento foi assinado um termo de cooperação entre as pastas e o anúncio da Ouvidoria da Mulher, um atendimento específico do Detro-RJ de acolhimento e orientação às mulheres, que vai contar com equipe multidisciplinar formada por psicóloga, assistente social e advogada.

Os funcionários do Detro-RJ receberão capacitação da Secretaria da Mulher para abordarem, acolherem e encaminharem vítimas de importunação sexual para unidades de atendimento especializadas.

Durante o evento, a jornalista Fafate Costa destacou números alarmantes sobre o assédio no Brasil. “Dados atuais do Fórum de Segurança Pública apontam que 50 mil mulheres sofrem algum tipo de violência de gênero todos os dias. São 18 milhões por ano! A pesquisa indica: 46,7% das brasileiras foram assediadas, sendo que 12,8% desses casos ocorreram nos transportes públicos e 18,6% no ambiente de trabalho”.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte