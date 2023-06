ANTT autoriza linhas para Guerino Seiscento e Sertaneja, e mudanças no serviço para a Expresso Transporte, Catarinense e Princesa dos Campos

Viação Ouro e Prata desistiu da supressão da linha Joaçaba (SC) – São Paulo (SP)

ALEXANDRE PELEGI

Várias decisões na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 30 de junho de 2023, atenderam a pedidos das empresas Guerino Seiscento, Expresso Transporte, Princesa dos Campos, Catarinense, Ouro e Prata e Viação Sertaneja.

Veja a seguir em detalhes:

Decisão Supas nº 363: Deferir o pedido da Expresso Transporte Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha GOIÂNIA (GO) – BELÉM (PA), prefixo 12-0562-00:

I – de ALVORADA (TO) para GOIÂNIA (GO), JARAGUÁ (GO), PORANGATU (GO) e URUAÇU (GO); e

II – de JARAGUÁ (GO) para GURUPI (TO) e MIRANORTE (TO).

Decisão Supas nº 364: Deferir o pedido da Guerino Seiscento Transportes S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha CAMPO GRANDE (MS) – SÃO PAULO (SP), prefixo 19-0127-00, com as seguintes seções:

I – de CAMPO GRANDE (MS) para ANDRADINA (SP), ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), PENÁPOLIS (SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP) e JUNDIAÍ (SP);

II – de RIBAS DO RIO PARDO (MS), ÁGUA CLARA (MS) para ANDRADINA (SP), ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), PENÁPOLIS (SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP) e SÃO PAULO (SP); e

III – de TRÊS LAGOAS (MS) para ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), PENÁPOLIS (SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP) e SÃO PAULO (SP).

Decisão Supas nº 365: Deferir o pedido da Viação Ouro e Prata S/A de desistência da supressão da linha JOACABA (SC) – SAO PAULO (SP), prefixo nº 16-0048-00, e paralisação de mercados, deferida por meio da Decisão SUPAS nº 321, de 02 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 14 de junho de 2023.

Revogar a Decisão SUPAS nº 321, de 02 de junho de 2023.

Decisão Supas nº 366: Deferir o pedido da Guerino Seiscento Transportes S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha FRONTEIRA (MG) – ANDRADINA (SP), prefixo 06-0564-00, com as seções de FRONTEIRA (MG) para SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), PENÁPOLIS (SP), BIRIGUI (SP), ARAÇATUBA (SP), RINÓPOLIS (SP), PARAPUÃ (SP), OSVALDO CRUZ (SP), LUCÉLIA (SP), ADAMANTINA (SP), PACAEMBU (SP), JUNQUEIRÓPOLIS (SP), DRACENA (SP) e TUPI PAULISTA (SP).

Decisão Supas nº 367: Deferir o pedido da Guerino Seiscento Transportes S.A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha MARINGÁ (PR) – FRANCA (SP), prefixo 09-0562-00, com as seguintes seções:

I – de MARINGÁ (PR) para ASSIS (SP), ECHAPORÃ (SP), MARÍLIA (SP), ITÁPOLIS (SP), TAQUARITINGA (SP), JABOTICABAL (SP), SERTÃOZINHO (SP) e RIBEIRÃO PRETO (SP);

II – de MANDAGUARI (PR) para ASSIS (SP), ECHAPORÃ (SP), MARÍLIA (SP), ITÁPOLIS (SP), TAQUARITINGA (SP), JABOTICABAL (SP), SERTÃOZINHO (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP) e FRANCA (SP); e

III – de LONDRINA (PR) e SERTANÓPOLIS (PR) para ASSIS (SP), ECHAPORÃ (SP), MARÍLIA (SP), BAURU (SP), IBITINGA (SP), ITÁPOLIS (SP), TAQUARITINGA (SP), JABOTICABAL (SP), SERTÃOZINHO (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP) e FRANCA (SP).

Decisão Supas nº 368: Deferir o pedido da Guerino Seiscento Transportes S.A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha MARINGÁ (PR) – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), prefixo 09-0563-00, com as seções de MARINGÁ (PR) para PRESIDENTE PRUDENTE (SP), MARTINÓPOLIS (SP), OSVALDO CRUZ (SP), PARAPUÃ (SP), RINÓPOLIS (SP), ARAÇATUBA (SP), BIRIGUI (SP), PENÁPOLIS (SP) e JOSÉ BONIFÁCIO (SP).

Decisão Supas nº 369: Deferir o pedido da Viação Sertaneja Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha BRASÍLIA (DF) – DIVINÓPOLIS (MG), prefixo nº 12-0726-00, com as seguintes seções:

I – de BRASÍLIA (DF) para MARTINHO CAMPOS (MG) e NOVA SERRANA (MG); e II – de CRISTALINA (GO) para JOÃO PINHEIRO (MG), MARTINHO CAMPOS (MG), NOVA SERRANA (MG) e DIVINÓPOLIS (MG).

Decisão Supas nº 370: Deferir o pedido da Expresso Princesa dos Campos S/A para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha SÃO MIGUEL D’OESTE(SC) – SÃO PAULO(SP), prefixo 16-0212-60.

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 371: Deferir o pedido da Auto Viação Catarinense Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da seção de CURITIBA (PR) para GARUVA (SC), da linha CURITIBA (PR) – BALNEÁRIO CAMBORIU (SC), prefixo nº 09-0417-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes