VÍDEO: Estação Bresser-Mooca da linha 3-Vermelha já tem novas portas de plataforma funcionando desde quarta (28)

Local é o terceiro da linha a receber o recurso de segurança

ARTHUR FERRARI

A Companhia do Metropolitano de São Paulo iniciou às 20h30 desta quarta-feira, 28 de junho de 2023, a operação das portas de plataforma da Estação Bresser-Mooca, na linha 3-Vermelha.

A estação, que foi inaugurada em 23 de agosto de 1980 e atualmente recebe cerca de 32 mil passageiros todos os dias, é a terceira da linha a contar com o recurso de segurança nas plataformas, já que as estações Vila Matilde e Belém já contam com o recurso, que deixa as estações mais seguras e reduz o número de interferências que podem afetar a operação no dia a dia.

De acordo com o Metrô, até o final de junho as portas de plataforma da estação Pedro II, que estão em fase final de instalação, entram na fase de testes. Já as estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda contam com as estruturas das portas de plataforma já posicionadas, entrando em testes no segundo semestre de 2023.

Ainda no segundo semestre o Metrô iniciará a instalação das portas de plataforma na estação Guilhermina-Esperança, enquanto as plataformas da estação Carrão-Assaí Atacadista estão recebendo as adequações necessárias em suas estruturas e as instalações elétricas.

Vale ressaltar que a instalação dos equipamentos acontece durante a madrugada, procurando não interferir na operação dos trens e reduzir impactos no serviço. Segundo a Companhia, a meta é que até 2024 todas as estações da linha 3-Vermelha tenham portas de plataforma funcionando.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte