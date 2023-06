Viação Motta é autorizada pela ANTT a suprimir seções e paralisar mercados

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29)

ALEXANDRE PELEGI

Nesta quinta-feira, 29 de junho de 2023, pela Decisão Supas nº 362, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), atendeu ao pedido da Viação Motta Ltda para modificar a prestação do serviço, com a supressão das seções a seguir, da linha BRASÍLIA (DF) – CAMPO GRANDE (MS), via TRÊS LAGOAS (MS), prefixo 12-0088-00:

I – de CATALÃO (GO) para PRATA (MG); e

II – de ARAGUARI (MG) para BIRIGUI (SP), ARAÇATUBA (SP) e TRÊS LAGOAS (MS).

A ANTT autorizou também a paralisação dos mercados na Licença Operacional – LOP de número 73:

I – de CATALÃO (GO) para PRATA (MG); e

II – de ARAGUARI (MG) para BIRIGUI (SP), ARAÇATUBA (SP) e TRÊS LAGOAS (MS).

Esta Decisão entra em vigor em 04 de setembro de 2023.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes