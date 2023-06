Prefeito Tião Bocalom planeja aquisição de 10 ônibus elétricos para sistema de transporte de Rio Branco (AC)

Político esteve presente no 4° Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana nesta quinta (29)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 29 de junho de 2023, o prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalom participou 4° Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e XII Reunião Geral do Grupo de Benchmarking QualiÔnibus, e comunicou que há um interesse em adquirir 10 ônibus elétricos para a capital acreana.

Também presente no evento, o superintendente da RBTrans, Benício Dias destacou a importância dessa possível implementação no sistema de transporte. “Nós temos que entender que nós estamos no centro da Amazônia. Temos o apelo social, o apelo ecológico de levar ônibus com menor agressividade ao meio ambiente e o crédito de carbono nos permitirá levar esses ônibus elétricos para entregar a nossa sociedade rio-branquense melhorando a condição de vida do transporte para o nosso povo”.

Bocalom e o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Denis Andia, discutiram como pode ocorrer a regulamentação nacional no transporte coletivo para que cada ente pague os subsídios da tarifa de ônibus.

“Tive a oportunidade de falar com o secretário de Mobilidade do Ministério das Cidades, Denis Andia, para que o Estado pague a passagem de ônibus dos seus alunos e que a Prefeitura fique apenas com os alunos dela. O governo federal pague também os custos do transporte dos idosos e dos alunos da universidade. Os custos não podem ficar apenas nas costas do município”, ressaltou o chefe do poder executivo de Rio Branco.

Na questão do financiamento para troca de frotas, para descarbonização, inclusive da frota, trabalhamos numa regulação que possa dar mais segurança aos novos modelos de operação de sistema de transporte público”, acrescentou Denis Andia.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do TransporteFoto: Ailton Oliveira/Assecom