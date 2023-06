Ônibus e motocicleta colidem no Túnel Papa João Paulo II (SP) na tarde desta quinta (29)

Acidente deixou uma mulher maior de idade com ferimentos no rosto; vítima foi levada ao Pronto Socorro da Casa de Misericórdia

VINICIUS DE OLIVEIRA

Um ônibus e uma motocicleta colidiram no Túnel Papa João Paulo II, no Vale do Anhangabaú, no sentido bairro, na tarde desta quinta-feira, 29 de junho de 2023, por volta das 14h10.

O coletivo possui o prefixo 61.792 e atendia a linha 5630-10 Term. Grajaú – Metrô Brás, e integra a frota da concessionária Viação Grajaú.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma vítima feminina maior de idade, que estava consciente e com um trauma no rosto. Ela foi socorrida e levada ao Pronto Socorro da Casa de Misericórdia da cidade de São Paulo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte