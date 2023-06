Manutenções programadas alteram atendimento da Linha 9-Esmeralda neste sábado (1°) e domingo (02)

Circulação será realizada com maiores intervalos em alguns horários



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade, concessionária operadora da Linha 9-Esmeralda de trens em São Paulo, informou que neste final de semana, durante o sábado, 1° de julho de 2023, e domingo (02), realizará manutenções ao longo da via.



No sábado, das 20h30 à 0h, os intervalos serão de 12 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba e de 24 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Já no domingo, as mudanças operacionais acontecem das 8h30 às 18h, com os intervalos ficando em 20 minutos entre as estações Grajaú e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte