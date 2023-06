Linhas da EMTU em Osasco mudam de número, região recebe integração com criação de uma linha e 20 novos ônibus

Mudanças ocorrem a partir deste sábado (1º)

ADAMO BAZANI

A partir deste sábado, 1º de julho de 2023, a região de Osasco, na Grande São Paulo, tem mudanças em diversas linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Os números de linhas 133 entre Itapevi e Osasco e a 420 entre Osasco e Cotia vão ser substituídos pelos números 860 e 870 sem alterações de trajeto, horários e valor de tarifas.

Além dessa mudança de numeração, será criada a linha 870 EX1, que vai fazer uma ligação semi-expressa entre o Terminal Metropolitano de Cotia, centro de Itapevi e centro de Jandira, circulando em corredor e atendendo às Estações Engenheiro Cardoso e Sagrado Coração. Essa linha terá tarifa de R$ 5,70 e vai operar de segunda-feira a sábado.

Segundo a EMTU, estes serviços vão se integrar com as demais linhas que passam pelo Corredor Itapevi-Osasco, permitindo descontos de tarifa que variam de 15% a 50% com o uso do Cartão TOP.

Este sistema recebe também 20 novos ônibus da Viação Osasco, do Consórcio Anhanguera.

Os veículos são de motor traseiro, possuem piso baixo, ar-condicionado, carregadores USB para celulares e wi-fi para acesso à internet.

A partir deste sábado (1º de julho), 20 ônibus zero km com novo padrão vão renovar a frota das linhas gerenciadas pela EMTU do Corredor Itapevi/Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Entre os serviços atendidos, estão as novas linhas 860, 870 e 870EX1, operadas pelo Consórcio Anhanguera, que vão fazer integração tarifária com as linhas metropolitanas que passam pelo Corredor, com descontos que variam de 15% a 50%.

Os novos ônibus possuem características especiais para a comodidade dos passageiros. São veículos mais modernos, low entry (piso baixo), com motor traseiro, transmissão automática, suspensão pneumática, ar-condicionado e tomadas USB. Com 13,4m de comprimento, os modelos Caio Millennium possuem capacidade para transportar 90 passageiros, portas dos dois lados e rampas de acesso veicular para pessoas com deficiência.

Juntas, as três linhas com integração devem beneficiar cerca de 8 mil passageiros por dia. “Estamos em constante aprimoramento da frota e do atendimento das linhas gerenciadas pela EMTU para transportar com mais qualidade e segurança os passageiros. O planejamento e o acompanhamento diário da operação possibilitam a evolução dos serviços para melhor atender a população”, considera Rogério Marcelino, chefe do Departamento de Planejamento Operacional da EMTU.

A nova linha 870EX1 – Jandira (Centro) a Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) via Estações Engenheiro Cardoso e Sagrado Coração fará uma ligação expressa e mais rápida entre o Terminal Metropolitano de Cotia, centro de Itapevi e centro de Jandira, circulando no Corredor Metropolitano. Com tarifa de R$ 5,70, a linha será operada de segunda a sábado, das 4h às 23h30, e atenderá o seguinte itinerário: Terminal de Jandira, Avenida João Balhesteiro, Estação Sagrado Coração, Estação Engenheiro Cardoso, Avenida Feres Nacif Chaluppe, Estação Itapevi, Avenida Rubens Caramez, Estrada da Roselândia, Terminal Metropolitano de Cotia. O serviço fará integração com as linhas 024, 130, 247, 247EX1, 247VP2, 313, 313VP1, 346, 350, 350BI1, 419, 421, 454, 463, 468, 468BI1, 489, 517, 533, 534, 815, 821, 828, 833, 860 e 870.

Já as linhas 860 – Itapevi (Cohab-Jardim Paulista) a Osasco (Vila Yara), via Jandira (Centro) e 870 – Osasco (Vila Yara) a Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) vão substituir as linhas 133 e 420, respectivamente, sem alteração de itinerário, de programação ou valor da passagem. Os serviços farão integração com as linhas 020, 022, 023, 024, 082, 082DV1, 130, 134, 223, 244, 244BI1, 246, 246BI1, 246EX1, 247, 247EX1, 247VP2, 260, 260EX1, 263, 283, 283VP1, 291, 291BI1, 313, 313VP1, 321, 345, 346, 350, 350BI1, 360, 390, 390BI1, 392, 417, 418, 419, 421, 428, 448, 449, 450, 454, 455, 463, 466, 4666EX1, 466EX2, 468, 468BI1, 479, 489, 496, 496BI1, 497, 498, 517, 518, 528, 533, 534, 542, 557, 559, 579, 581, 814, 815, 821, 824, 824EX1, 828, 831, 833, 835, 840, 850, 870EX1.

Os valores das tarifas integradas e programação horária podem ser consultados no site http://www.emtu.sp.gov.br ou no app EMTU Oficial.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes