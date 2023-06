VÍDEOS: Linha 9 Esmeralda (ViaMobilidade) apresenta falha na manhã desta quinta (29)

Ocorreu problema em sinalização

ADAMO BAZANI

Problemas para o passageiro na manhã desta quinta-feira, 29 de junho de 2023, na linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade.

Segundo a concessionária, ocorreu antes de 08h20 uma falha de sinalização entre as estações Socorro e Berrini.

Como reflexo, o usuário encontra velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Nota da Via Mobilidade:

Desde as 8h10, devido à falha de sinalização entre as estações Socorro e Berrini, os trens da Linha 9-Esmeralda estão circulando com velocidade reduzida e maior tempor de parada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes