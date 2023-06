Governo Federal publica nova instrução para seleção de propostas do Programa Avançar Cidades-Setor Público

Norma define que municípios devem apresentar projetos com ao menos R$ 1 milhão de valor de financiamento; recursos podem ser utilizados em sistemas de transporte público e não motorizado, como compra de ônibus e implantação de ciclovias, dentre outros

ALEXANDRE PELEGI

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 29 de junho de 2023, instrução normativa que estabelece procedimento específico de enquadramento e seleção das propostas de operação de crédito, no âmbito do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, Setor Público.

A Instrução, do Ministério das Cidades, define novas regras, como a de que cada proposta a ser inscrita pelo município deva possuir o valor de financiamento de ao menos R$ 1 milhão.

Este limite, no entanto, não será observado quando de solicitações voltadas à realização de Estudos e Projetos e de Planos de Mobilidade Urbana.

Outra definição é quanto ao número de propostas que cada cidade pode apresentar. De acordo com a instrução, poderão ser inscritas uma ou mais propostas, “não havendo limite máximo predeterminado para o somatório dos pleitos”.

O Avançar Cidades se destina a financiar projetos municipais que incluem a implantação, ampliação, modernização e/ou adequação de sistemas de transporte público coletivo urbano e intermunicipal/interestadual de caráter urbano, nos diferentes modos de transporte.

Esta é a modalidade 1 do programa – Sistemas de Transporte Público Coletivo.

Isso contempla a aquisição de veículos, equipamentos e sistemas de informática e telecomunicação embarcados para o transporte público sobre pneus e trilhos.

Além disso, abrange também a implantação e qualificação de vias de sistemas sobre trilhos, pneus e demais modos de transporte.

Abrigos, terminais e estações de transporte público coletivo urbano e intermunicipal/interestadual de caráter urbano com informações ao usuário, também constam do programa.

Ainda estão inclusos nesta modalidade as instalações operacionais de apoio ao transporte público coletivo urbano como garagens e pátios; obras de arte especiais, inclusive passarelas e passagens subterrâneas de pedestres; centros de controle operacional (CCO); equipamentos e sistemas dos diferentes modos de transporte público coletivo; sistema de informações aos usuários; obras, serviços e equipamentos destinados à promoção da acessibilidade universal, destinado a pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade; sinalização viária, incluindo medidas de moderação de tráfego; iluminação pública da infraestrutura em implantação; mobiliário urbano; recuperação ambiental; atividades de consultoria especializada para certificação da implantação de empreendimentos, equipamentos e sistemas, dentre outros.

Já a modalidade 2 se refere a projetos de qualificação viária (recapeamento de ruas, entre outras ações.

A modalidade 3, transporte não motorizado, é destinada ao investimento em ações de melhoria da circulação dos pedestres e ciclistas, acessibilidade, entre outras atividades relacionadas ao transporte ativo ou não motorizado, como ciclovias.

Por fim, o Avançar Cidades mantém as modalidades 4 e 5, que se referem a investimentos em estudos e projetos, e à elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, municipais ou metropolitanos.

O Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana utiliza recursos do FGTS, e exige condições de contrapartida, prazos de carência e amortização, com taxas de juros e de riscos de crédito.

O valor da contrapartida mínima deverá ser de 5% do valor do investimento, podendo ser constituída por recursos financeiros próprios e/ou de terceiros, ou bens e serviços economicamente mensuráveis.

TABELA RESUMO DE ITENS DE INVESTIMENTO POR MODALIDADE

A tabela sintetiza os itens de investimento financiáveis e complementares para cada uma das modalidades

Os elementos assinalados com “X”, são os itens de investimento financiáveis isoladamente, enquanto os componentes com marcação “C” são admitidos em caráter complementar, chamados itens de investimento complementares.

Assim, itens de nomenclatura “C” só poderão ser objeto de apoio caso a proposta contenha ao menos um elemento de categoria “X”.

A primeira coluna elenca todos os itens de investimento permitidos no Programa e as próximas colunas trazem as modalidades com seus respectivos números e siglas.

SPTC – Sistemas de Transporte Público Coletivo

QV – Qualificação Viária

TNM – Transporte Não Motorizado

EP – Estudos e Projetos

PMU – Plano de Mobilidade Urbana

Instrução Normativa Avançar Cidades Setor Público

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes