Empresas do Grupo JCA têm passagens de ônibus pela metade do preço para viajar de julho a setembro

Ação promocional contempla todas as rotas operadas pelas Viações Cometa, 1001, Rápido Ribeirão, Expresso do Sul e todas os trechos interestaduais da Viação Catarinense

Nesta quinta-feira (29), o Grupo JCA lança mais uma edição da Liquida Bus. A campanha oferece passagens pela metade do preço em todas as rotas operadas pelas Viações Cometa, 1001, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão, e Catarinense– nesse caso nos trechos interestaduais. É a oportunidade que muita gente estava esperando para pegar a estrada com as crianças nas férias de julho ou até planejar uma viagem para os próximos dois meses, já de olho no feriado da Independência. Isso porque a ação vale para reservas entre os dias 06 de julho a 30 de setembro.

Para garantir as condições especiais, basta aplicar o cupom FERIAS50 ao final do fluxo de compra realizado nos sites das empresas ao longo desta quinta-feira (29) – vale ficar de olho nas redes sociais das marcas caso a ação seja prorrogada até sexta, dia 30. Dá para viajar em todas as categorias de assento disponíveis em cada empresa. Destaque para a Semi-Leito e a Leito-Cama, que oferecem ainda mais conforto para o passageiro e contam com poltronas com maior espaçamento, inclinação de até 180º e apoio para pés e pernas, além do embarque imediato na plataforma por meio do Bilhete de Passagem Eletrônico (BPE), sem a necessidade de imprimir a passagem nos guichês.

Sobre o Grupo JCA

Reconhecido pela história, tradição e inovação no transporte rodoviário, o Grupo JCA é composto pelas empresas Catarinense, Cometa, 1001, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão. Inovando ao longo do seu percurso, investe na experiência dos clientes, garantindo segurança e conforto ao disponibilizar frotas modernas, avançados sistemas de segurança, além de motoristas treinados e experientes. Com constante investimento em tecnologia, o Grupo JCA foi pioneiro ao implementar o BPE (bilhete de passagem eletrônico) que permite embarque direto na plataforma, além de oferecer sites atualizados para compra, atendimento via chatbot, wi-fi a bordo e entrada individual para USB nas poltronas de determinadas categorias de ônibus. O Grupo JCA atua no transporte de encomendas com a BUSLOG, otimizando bagageiros exclusivos de seus veículos, com alcance de mais de 200 localidades, e em fretamento, contínuo e eventual, com a Opção Fretamento & Turismo. É também detentor dos Outlets de Passagens e Hotéis, startups que oferecem passagens e hospedagens a preços promocionais o ano inteiro, do clube giro, primeiro programa de fidelidade gamificado do transporte rodoviário, e da wemobi, startup de viagens de ônibus com experiência 100% digital.