CPTM tem descarrilamento em manobra nesta quinta (29)

Segundo estatal, não houve impacto na operação

ADAMO BAZANI

Durante uma manobra, na madrugada desta quinta-feira, 29 de junho de 2023, ocorreu um descarrilamento no Pátio Engenheiro São Paulo, no Brás, envolvendo um trem da CPTM.

Segundo a estatal, ocorreu uma falha de equipamento de mudança de via e não houve impacto na operação.

Veja nota.

Na madrugada desta quinta-feira (29/06), durante uma manobra no Pátio Engenheiro São Paulo, no Brás, um equipamento de mudança de via apresentou falha ocasionando o descarrilamento de uma roda de um trem por volta de 2h30, sendo a roda encarrilada às 3h45. O trem estava vazio e em baixa velocidade. Não houve prejuízo no equipamento de via ou na composição.

Como a composição estava em pátio interno, não ocasionou nenhuma interferência na quantidade de trens previstos para o horário de pico, nem na circulação, com a operação comercial iniciando normalmente às 4h00.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes