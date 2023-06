ANTP realiza Fórum Gaúcho de Secretários de Mobilidade em Porto Alegre nesta quinta (29) e sexta-feira (30)

Eletrificação da frota é um dos temas do encontro que reúne dirigentes públicos de cidades do sul do país, além de visitas técnicas em um ônibus elétrico da Marcopolo Attivi Integral

ALEXANDRE PELEGI

Porto Alegre recebe o Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana a partir desta sexta-feira,29 de junho de 2023.

O encontro teve início logo pela manhã, no Instituto Caldeira, com as presenças do prefeito Sebastião Melo, do secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, e do secretário executivo da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos, Alexandre Resende, entre outras autoridades.

O secretário de Mobilidade Urbana e vice-presidente do Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes, Adão de Castro Júnior, disse na véspera que serão dois dias de uma importante troca de experiências entre as cidades, “em que aproveitaremos para mostrar os nossos projetos e falar dos resultados que estamos obtendo tanto na área do transporte quanto nas ações que para garantir maior segurança viária”.

Hoje, como pauta da reunião, estão sendo apresentados os resultados do programa Mais Transporte e os projetos de mobilidade urbana, tendências no mercado de ônibus urbano brasileiro e a concessão dos abrigos de ônibus de Porto Alegre.

Na parte da tarde ocorrerão visitas técnicas em um ônibus elétrico da Marcopolo Attivi Integral, que será utilizado para o deslocamento dos inscritos do hotel oficial até o local do evento e nas visitas técnicas previstas.

O modelo tem capacidade para até 83 passageiros, entre pessoas sentadas e em pé, e é um dos que pode, até o final do ano, estar circulando nas ruas de Porto Alegre por meio de projeto-piloto desenvolvido pela prefeitura.

De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, uma das estruturas visitadas pelos dirigentes públicos será o Terminal Triângulo, na Zona Norte. No local estará disponível para os usuários do transporte coletivo um painel de dois metros de altura colocado pela Eletromidia, parceira na instalação dos novos abrigos de ônibus. A estrutura ficará neste terminal nos dias do evento. Além disso, a Tembici, parceira de Porto Alegre no serviço de bike compartilhada, terá cinco bicicletas elétricas à disposição na estação do Pontal.

Nesta sexta-feira (30), segundo e último dia do encontro, a atividade será no Hotel Master, localizado na avenida Carlos Gomes.

No Fórum dos Secretários haverá a apresentação dos programas desenvolvidos por Porto Alegre na área da segurança viária, a experiência da cidade de Cascavel (PR) com eletromobilidade e a construção de um novo transporte público em Novo Hamburgo.

Outro evento que acontece simultaneamente é a Reunião do Programa Qualiônibus, que debate temas referentes aos sistemas de transporte coletivo e eletrificação da frota.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes