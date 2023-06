Riocard Mais digitaliza seu sistema de atendimento e otimiza experiência dos usuários através da tecnologia

Dados da empresa apontam que desde o início do processo 120 mil contatos com o Call Center já foram evitados

ARTHUR FERRARI

Buscando otimizar a experiência do passageiro, a Riocard Mais, empresa de bilhetagem que atua no Rio de janeiro, anunciou a digitalização de seu atendimento. Por meio de uma solução desenvolvida pela DialMyApp (DMA), os resultados já são expressivos.

Dados da empresa apontam que 120 mil contatos com o Call Center já foram evitados, com média mensal de 48% das chamadas digitalizadas por seu app. Com o processo de digitalização, a empresa pretende triplicar esse volume em 3 meses.

“O projeto foi construído em uma parceria muito próxima com a Riocard Mais. Sabíamos do desafio em proporcionar aos seus clientes eficiência e rapidez nas soluções dos mais variados problemas do dia a dia e hoje, milhares de cidadãos fluminenses contam com uma experiência fluida e resolutiva com muita naturalidade”, comenta Luciana Studart, Diretora da DialMyApp Brasil.

Melissa Sartori, gerente de marketing da Riocard Mais, reforça o compromisso da empresa. “Investir nos canais de atendimento traduz uma das premissas da Riocard Mais, que é prestar um bom atendimento ao cliente. Investimos nos canais digitais, com a parceria com o DMA e também com o nosso chatbot, o Tomais, de forma inovadora, sem deixar de promover melhorias também em nossas lojas”.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte