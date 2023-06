Ribeirão Preto (SP) faz intervenções parciais em trechos de avenidas para obras de corredores de ônibus

Bloqueios parciais começaram na manhã desta quarta-feira, 28 de junho, para prosseguimento de implantação de corredores Presidente Castelo Branco e Nove de Julho

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Ribeirão Preto, cidade com mais de 700 mil habitantes no interior de São Paulo, dá continuidade às obras do corredor de ônibus da Presidente Castelo Branco, pelo programa Ribeirão Mobilidade.

Para prosseguir com as obras, nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023, a avenida Treze de Maio, sentido Bairro/Centro, passou a ter interdição parcial e progressiva a partir da Praça Aristófanes Prudente Corrêa. No local estão sendo realizados serviços de recapeamento asfáltico.

Também nesta quarta-feira, e desde as 9h00, a prefeitura promoveu interdição parcial na Avenida Francisco Junqueira, na altura do número 990 até o número 1076. O bloqueio parcial é para sondagens nas galerias de água pluvial no referido trecho.

As obras fazem parte do corredor de ônibus da Nove de Julho, pelo programa Ribeirão Mobilidade.

A Transerp (Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto), alerta os condutores que trafegam pelas regiões para que que redobrem a atenção e diminuam a velocidade a fim de evitar acidentes.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes