Reunião do CMTT discutirá critérios para implantação de abrigos de ônibus e sorteio de alvarás para veículos adaptados para o ATENDE na capital paulista

Encontro virtual será realizado na próxima sexta-feira (30), e abordará etapa de execução do plano cicloviário

ALEXANDRE PELEGI

O CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte) se reunirá de forma virtual na próxima sexta-feira, 30 de junho de 2023.

A convocação do conselho foi feita pelo Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, presidente do órgão, em publicação no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira (28).

Trata-se da 67ª reunião ordinária, que será realizada através da ferramenta Microsoft TEAMS.

A reunião começa às 09h00, com fim previsto para as 12h00.

Na pauta do encontro serão discutidos critérios sobre implantação de abrigos, em especial na região das linhas 4092 (Terminal Cidade Tiradentes – Setor IIb), 3756/10 (Barro Branco – Metrô Itaquera) e 4017/10 (Terminal Metalúrgicos – Vila Yolanda).

Outro tópico que será discutido, relativo ao sistema de transporte gerenciado pela SPTrans, se refere a melhorias nas devolutivas do serviço 156, respectivamente ao tratamento das reclamações/sugestões recebidas.

A atual etapa de execução do plano cicloviário, um dos itens do plano de segurança viária da capital, também será tema da pauta.

Será apresentado aos conselheiros o PLOA (Plano de Orçamento Anual).

Na seção de informes, o CMTT será informado sobre o sorteio de alvarás para veículos adaptados para o ATENDE.

Por fim, serão indicados os conselheiros que deverão compor a comissão eleitoral, com aprovação das minutas do edital e agenda para eleição do CMTT biênio 2024/2026.

O CMTT é a instância que propicia a participação e o controle social das ações voltadas à mobilidade na cidade de São Paulo.

Foi constituído pelo Decreto 54.058, de 1º de julho de 2013, e é formado por três bancadas: poder público, operadores dos serviços e os Usuários. O Conselho, de caráter consultivo, tem composição tripartite e paritária.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes