Programa Avançar Cidades seleciona quase R$ 40 milhões para municípios de SC e MS

Ivinhema, em Mato Grosso do Sul, tem o maior valor; Iraceminha e Irineópolis, em Santa Catarina, completam a lista, e poderão financiar qualificação viária com recursos do FGTS

O Ministério das Cidades divulgou nesta quarta-feira, 2 de junho de 2023, a seleção de propostas do Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, apresentadas por três cidades dos estados de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

O valor total dos financiamentos chega a quase R$ 40 milhões, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), setor público.

O Avançar Cidades está dividido em dois Grupos, conforme o porte do município. O Grupo 1 é composto por cidades com até 250 mil habitantes, enquanto o Grupo 2 inclui os centros urbanos com população superior a 250 mil habitantes.

As propostas, que cumpriram as etapas de enquadramento prévio e validação pelo Agente Financeiro, são das cidades de Ivinhema/MS (23 mil habitantes), Iraceminha/SC (4,2 mil habitantes) e Irineopólis/SC (11 mil habitantes).

Os financiamentos serão contratados junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

Veja a relação com os projetos e valores:

O programa Avançar Cidades é um projeto do governo federal, lançado em 2017. Durante o governo Bolsonaro ficou vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que atua na área de saneamento e mobilidade urbana. Com a gestão de Lula, voltou ao comando do Ministério das Cidades, que foi recriado.

O objetivo do projeto é obter uma melhor circulação de pessoas nos espaços urbanos, trabalhando na qualificação de espaços, vias e transporte no âmbito das cidades.

Os recursos disponibilizados para o Avançar Cidades – Mobilidade Urbana são de financiamento, oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme o previsto no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).

A taxa nominal de juros das operações de empréstimo do Pró-Transporte é de 6% ao ano, podendo ser acrescida taxa diferencial de até 2% e taxa de risco de crédito de até 1%. O prazo para pagamento pode chegar a 20 anos, com carência de até 48 meses para o início do pagamento.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes