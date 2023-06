Petrobrás vai aumentar em 146% capacidade de produção de diesel com conteúdo renovável (Diesel R)

Estatal recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para operar mais uma unidade de produção desse combustível na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (PR); Testes foram feitos em ônibus

ADAMO BAZANI

A Petrobrás anunciou nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, que recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para operar mais uma unidade de produção de diesel com conteúdo renovável (Diesel R) na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (PR).

Com isso, segundo a estatal, há a estimativa de aumentar em 146% a capacidade deste tipo de combustível, considerado menos poluente e que pode aumentar a autonomia de produção nacional.

O Diário do Transporte mostrou os testes com o Diesel Renovável na proporção de 5% mistura ao diesel comum (R5) ao diesel comum.

As análises envolveram a Petrobrás, a Vibra e a Auto Viação Redentor, operadora de ônibus em Curitiba.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/12/28/novo-diesel-r5-com-conteudo-renovavel-vai-ser-testado-em-linhas-de-onibus-de-curitiba-em-janeiro-de-2022/

De acordo com a Petrobras, com a nova operação, dos atuais 5 milhões de litros por dia, a companhia passará a ter um potencial de processar 12,3 milhões de litros por dia, ainda neste ano de 2023. Para efeito de comparação, esse volume total seria suficiente para abastecer cerca de 41 mil ônibus convencionais, gerando redução de emissões de cerca de 1.300 toneladas de gases de efeito estufa.

A estatal explica que o Diesel R é um combustível da Petrobras produzido por coprocessamento de diesel mineral com óleo vegetal, com uma proporção de até 10% de conteúdo renovável. Além do benefício ambiental, o Diesel R pode ser misturado ao diesel convencional em diferentes proporções, sem a necessidade de adaptações nos motores dos veículos, sem exigir alterações ou mudanças na cadeia logística ou no seu armazenamento.

São esperados para os próximos cinco anos investimentos de US$ 600 milhões pelo programa de BioRefino da Petrobras no desenvolvimento de uma nova geração de combustíveis sustentáveis, essenciais para o movimento de transição energética.

A empresa tem planos de ampliar ainda mais a pro O Programa BioRefino da Petrobras prevê a implantação de projetos de coprocessamento nas refinarias RPBC (Refinaria Presidente Bernardes), Replan (Refinaria de Paulínia) e Reduc (Refinaria Duque de Caxias), além de uma planta dedicada às produções de BioQAv e Diesel R100 na RPBC, com matéria-prima 100% renovável. O programa da Petrobras também está realizando novos estudos para a expansão da produção de Diesel R, em coprocessamento, nas refinarias Recap (Refinaria de Capuava), Regap (Refinaria Gabriel Passos) e RNEST (Refinaria Abreu e Lima). Além disso, estão sendo avaliadas novas plantas dedicadas para produção de BioQAv e Diesel R100 na RNEST e no Polo Gaslub.dução, com outras unidades. – explica a estatal.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes