Pessoas que contam com gratuidade em ônibus interestaduais aproveitam benefício para contrabandear, diz PF do Paraná

Em operação realizada em Foz do Iguaçu, policiais detiveram idosos e pessoas com deficiência realizando transporte de mercadoria importada de forma irregular

ADAMO BAZANI

O que é um direito legítimo para beneficiar quem mais precisa, está sendo usado de forma deturpada.

É o que aponta a Polícia Federal no Paraná ao se referir sobre a gratuidade em ônibus interestaduais.

Segundo o órgão, em uma operação realizada em Foz do Iguaçu nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, contra o contrabando e transporte de produtos importados de forma irregular, os agentes apreenderam diversas mercadorias com idosos e pessoas com deficiência, que contam com a gratuidade.

Na ação, policiais federais, durante vistoria em um dos ônibus, encontraram diversos volumes com produtos estrangeiros em situação irregular, despachados por passageiros que exerciam o direito de gratuidade nas passagens interestaduais. Os indivíduos eram portadores de necessidades especiais e idosos, os quais pretendiam obter lucros pessoais em desacordo com as normas vigentes e em dissonância com a finalidade do benefício de viajar gratuitamente entre os estados do país que lhes foi concedido – diz nota da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Ainda de acordo com o comunicado à imprensa, os passageiros envolvidos foram identificados e o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes