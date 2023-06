Ônibus pega fogo no Viaduto do Gasômetro nesta quarta (28), no Rio de Janeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros não há vítimas; trânsito está interditado nos acessos pela Avenida Francisco Bicalho

ARTHUR FERRARI

Um ônibus que pegou fogo no Viaduto do Gasômetro na manhã desta quarta-feira, 28 de junho de 2023, no Rio de janeiro, interdita o tráfego de veículos no sentido da Avenida Brasil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 10h17 para combater as chamas, não há vítimas no local.

A CET-Rio organiza o trânsito na região.

Duas faixas do viaduto já foram liberadas, mas os acessos pela Avenida Francisco Bicalho estão interditados. Desvios são feitos em direção à Ponte Rio Niterói, pelas Avenidas Rodrigues Alves e Rio de Janeiro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte