Ônibus do transporte público bate em rua de Osasco (SP)

Causas do acidente ainda não são conhecidas



WILLIAN MOREIRA



Imagens publicadas nas redes sociais mostram como ficou um ônibus da Viação Osasco, empresa que atua na cidade de mesmo nome em São Paulo, após colidir com um poste na manhã desta quarta-feira, 28 de junho de 2023. O poste ficou totalmente destruído



O acidente aconteceu em um ponto de descida no cruzamento das ruas Deputado Emílio Carlos e Jerônimo Almeida Silveira, na Vila Yara, perto da região central.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por pedestres que presenciaram a batida e ao chegar no local, foi constatado que ninguém se feriu.



Parte da pista na Rua Jerônimo Almeida está interditada, uma vez que o poste se partiu ao meio e caiu em cima do coletivo.

Há impactos no fornecimento de energia



Willian Moreira para o Diário do Transporte