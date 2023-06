Obras para ampliação da capacidade de tráfego na região Metropolitana de São Paulo são iniciadas pela CCR RioSP no Trevo de Bonsucesso e Jacu Pêssego

Serviços começam neste sábado (1°) e custarão R$ 1,4 bilhão à concessionária

A CCR RioSP inicia neste sábado, 1° de julho de 2023, as obras que ampliarão a capacidade de tráfego na região Metropolitana de São Paulo, no trevo de Bonsucesso, pelo trevo de Bonsucesso, na altura do km 210 e Jacu Pêssego, na altura do km 213 da Via Dutra, em Guarulhos (SP)

Os trabalhos começarão com a retirada das árvores que ficam às margens da Via Dutra, na região do Bonsucesso, na pista sentido São Paulo. Já no domingo a retirada acontece no sentido Rio de janeiro.

Motoristas devem ficar atentos pois o tráfego no local acontecerá por meio de apenas duas faixas, mas de acordo com a concessionária, em alguns momentos as pistas precisarão ser completamente interditadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fará o apoio, garantindo a segurança viária.

Segundo a CCR RioSP, a retirada das árvores acontece após autorização do órgão ambiental competente, com a empresa tendo se comprometido com o devido plantio compensatório.

Vale ressaltar que a partir das 7h deste sábado (1°), o viaduto na região do trevo de Bonsucesso será permanentemente fechado para o tráfego de veículos. A medida é necessária para a circulação de máquinas, caminhões e colaboradores.

Já na segunda-feira (03), a concessionária inicia a construção de um novo trevo na região da Jacu Pêssego, em Guarulhos (SP), na pista sentido São Paulo, buscando melhorar a fluidez do tráfego no local, que reflete no trevo de Bonsucesso, sendo uma nova opção de retorno para os motoristas.

Obras custarão R$ 1,4 bilhão, segundo a concessionária.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte