Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina adquire 16 veículos IVECO para o transporte de pessoal

Entre os modelos estão a Daily Minibus na configuração Vetrato, o micro-ônibus Eurobus e o chassi 17-280

ARTHUR FERRARI

Para transportar pessoal em centros regionais e estações experimentais agropecuárias, além de centros de pesquisa e institutos distribuídos pela Argentina, o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA) do país adquiriu 16 veículos IVECO BUS.

Foram entregues ao instituto, por meio do concessionário IVECO Overbus, modelos da Daily Minibus na configuração Vetrato, o micro-ônibus Eurobus e o chassi 17-280.

“Ficamos muito felizes em continuar entregando unidades a clientes tão importantes como o INTA”, afirma Juan Cruz Cerrato, responsável comercial da IVECO BUS na Argentina. “A IVECO BUS segue forte em sua oferta de produtos, o que somente é possível graças ao trabalho conjunto com a Overbus. Estas entregas nos permitem seguir crescendo no mercado argentino”, acrescenta.

De acordo com a IVECO, o Eurobus comprado pelo INTA é extremamente versátil, possuindo 24 assentos reclináveis e ar-condicionado, aquecimento e bagageiro interno, tendo uma grande porta de acesso na dianteira, revestimento de alta resistência e piso antiderrapante criado para uso intensivo.

As unidades entregues ao instituto se destacam pelas poltronas, todas reclináveis tipo semileito, com cinto de segurança de três pontos, sensor de fixação do cinto e tela no painel indicando cada poltrona.

Segundo o diretor da IVECO BUS para a América Latina, Danilo Fetzner, a entrega confirma o crescimento sustentável da marca na região, também tendo em vista que a montadora dobrou o número de veículos emplacados na América Latina no final de 2022 em relação ao ano anterior. O número corresponde a um aumento de 102%.

“Evoluímos nossos produtos de forma sustentável e junto aos parceiros seguimos consolidando nossa participação de mercado na América Latina. Assim entregamos aos clientes produtos totalmente adequados à sua necessidade e operação”, afirma Fetzner.

Veja mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte