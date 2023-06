Governo do Estado de SP prorroga contrato com a CCR pelas rodovias Castello Branco e Raposo Travares até 29 de março de 2025

Reequilíbrio econômico para a ViaOeste será de R$ 193 milhões e investimentos devem ser R$ 294 milhões; Gestão Tarcísio diz que não haveria tempo de concluir licitação até o fim do contrato em 13 de fevereiro de 2024

ADAMO BAZANI

O Governo do Estado de São Paulo assinou nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023, prorrogação do contrato com a CCR pela concessão das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares por meio de ViaOeste. O contrato irá, com isso, até 29 de março de 2025.

A concessão teve início em 1998 e deveria terminar em 13 de fevereiro de 2024, mas de acordo com Fato Relevante divulgado pela CCR à investidores da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), ao qual o Diário do Transporte teve acesso, não haveria “tempo hábil para conclusão” de uma licitação.

Assim, segundo o documento oficial, o próprio Governo do Estado, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos, classificou como necessária a prorrogação contratual com a ViaOeste.

Pela prorrogação, o reequilíbrio econômico para a ViaOeste será de R$ 193 milhões e os investimentos devem ser R$ 294 milhões, inclusive em obras voltadas para a mobilidade, como melhorias em pontos de ônibus ao longo da rodovia.

Ainda de acordo com o “Fato Relevante”, a ViaOeste terá de repassar ao Estado 20,71% da receita obtida com pedágios até 29 de março de 2025.

Os valores podem mudar de acordo com a demanda de veículos e a realização de novas obras e projetos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes