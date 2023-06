Estação General Olímpio, em Santa Cruz, é a 119ª reformada no sistema BRT

A MOBI-Rio reabriu a estação General Olímpio, no corredor Transoeste, na noite desta quarta-feira (28/06). Localizada em Santa Cruz, é a 119ª reformada desde março de 2021, quando a Prefeitura do Rio assumiu a gestão do sistema BRT.

Como nas demais estações já remodeladas, a General Olímpio teve as portas de vidro substituídas por chapas de aço vazadas. Entre outras mudanças estão ainda fiação embutida e portas com trava automática e mecanismos blindados.