Ciclista de 22 anos é atropelado por ônibus intermunicipal em Hortolândia (SP) e internado em estado grave

Caso aconteceu na Rua Primavera nesta terça (27)

ARTHUR FERRARI

Um ciclista de 22 anos foi atropelado por um ônibus intermunicipal na última terça-feira, 27 de junho de 2023, em Hortolândia (SP), na Rua Primavera, no Parque do Horto.

Segundo o motorista do coletivo, o veículo estava parado no semáforo, quando avançou ao sinal verde, fez uma curva e escutou gritos de alerta dos passageiros. O mesmo parou o veículo e desceu, se deparando com o jovem na parte de baixo do coletivo.

O ciclista foi socorrido pela Samu, e encaminhado em estado grave ao Pronto Atendimento do Nova Hortolândia.

A Polícia Civil vai investigar o acidente.

O Diário do Transporte procurou a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas intermunicipais de ônibus no estado de São Paulo, e aguarda mais informações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte