Após assumir pagamento de parte da tarifa do transporte coletivo, Prefeitura de Pouso Alegre (MG) registra aumento de 27% no número de passageiros

Usuários pagam R$3,00 na tarifa urbana e R$4,90 na rural

A Prefeitura de pouso Alegre (MG) anunciou que após assumir mais da metade do valor da passagem do transporte coletivo municipal através da tarifa social, o número de passageiros pagantes aumentou.

Com o subsídio repassado à Expresso Planalto, operadora do sistema de ônibus, os passageiros continuam pagando R$3,00 pela tarifa urbana e R$4,90 pela rural, o que incentiva os usuários a não migrarem para outros modais.

Em coletiva realizada na terça-feira, 27 de junho de 2023, o prefeito Cel. Dimas disse que desde o início da tarifa social na cidade, o número de passageiros no sistema subiu 27%. “Esta é uma política pública muito importante que beneficia tanto os trabalhadores, estudantes e demais pessoas que precisam utilizar o transporte, mas também os empresários que arcam com a passagem dos funcionários. Desde que inserimos a tarifa social, nós tivemos aumento de 27% no número de passageiros, equivalente a um aumento entre 10 e 15 mil passageiros por mês. Hoje temos uma média de 690 mil usuários transportados mensalmente e esperamos que ultrapassem 800 mil em pouco tempo”, disse o prefeito.

De acordo com dados do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Transporte Público, com a Tarifa Social houve um aumento em torno de 9,8% de passageiros pagantes a partir da implementação da política pública, quando foram transportados 3.789.096 passageiros pagantes no período de junho de 2022 a fevereiro de 2023, totalizando 338.142 usuários a mais que o transportado entre os meses de junho de 2019 a fevereiro de 2020.

Ainda segundo o prefeito, quatro a seis novos ônibus ainda devem compor a frota da concessionária, atendendo as linhas com mais demanda. “Nós já acordamos a frota terá incremento de 4 a 6 novos ônibus, que passarão a atender os usuários nas linhas de maiores demandas, como Cidade Jardim, São Cristóvão, São João e Morumbi. Também teremos mudanças nos abrigos de espera de ônibus, para que a população tenha mais conforto e segurança”.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte