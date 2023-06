Polícia apreende cerca de duas mil munições, arma e carregadores na casa de maquinista da CPTM acusado de matar colega e balear outro

Homem é procurado pelo homicídio e tentativa; real motivação é investigada

ADAMO BAZANI

Policiais do 2º DP (Distrito Policial) de São Paulo apreenderam duas mil cerca de munições de diversos calibres, um revólver e carregadores de pistola na casa do maquinista da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Ricardo de Oliveira Dias, acusado de ter matado a tiros um supervisor e baleado outro maquinista em área de funcionários na Estação da Luz, na região central da cidade de São Paulo, no último domingo, 25 de junho de 2023.

A ação policial ocorreu nesta segunda-feira (26).

Ricardo é ex policial militar e, de acordo com os investigadores, não tinha autorização para portar armas.

A quantidade de munições chamou a atenção da equipe de investigação.

O maquinista está foragido.

A polícia investiga a real motivação do homicídio e tentativa, mas segundo colegas, houve uma brincadeira entre o acusado e a vítima.

Uma imagem de circuito interno de segurança mostra o exato momento da fuga do suspeito.

A polícia investiga o que motivou o suspeito a realizar os disparos, mas colegas de profissão, informalmente, disseram que ouviram os envolvidos numa discussão após uma brincadeira de um deles sobre futebol.

A operação dos trens não foi impactada.

O Diário do Transporte esteve no local ainda no momento dos primeiros atendimentos e pediu também um posicionamento para a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e para a CPTM.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública), diz que uma equipe de investigação está em contato com a CPTM para acessar as imagens da estação e esclarecer a dinâmica do fato. Paralelamente, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer a motivação do crime.

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 51 anos, às 16h30 de domingo (25), na Praça da Luz, Bom Retiro, centro da capital.

Um agente de segurança da CPTM informou que estava no refeitório da estação, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ao seguir para a sala reservada dos maquinistas, viu três maquinistas correndo sentido estacionamento.

O autor atingiu dois funcionários. Um deles, de 53 anos, foi encontrado na calçada com um ferimento na região do pé. Ele foi socorrido ao Hospital Sana Maggiore.

O segundo maquinista, de 51 anos, foi atingido na região do tórax e socorrido à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu. O caso foi registrado pelo 2º DP que solicitou perícia ao local e carro de cadáver para a vítima. As investigações prosseguem para esclarecer os fatos.

NOTA:

O 2º Distrito Policial (Bom Retiro) investiga todas as circunstâncias do caso e trabalha para localizar o autor. A equipe de investigação está em contato com a CPTM para acessar as imagens da estação e esclarecer a dinâmica do fato. Paralelamente, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer a motivação do crime.

A CPTM confirma que o autor é um funcionário e a morte de um dos trabalhadores.

Veja a nota na íntegra:

“Na tarde deste domingo (25/06), por volta das 16h, um funcionário da CPTM disparou contra dois colegas na área interna da Estação da Luz, fugindo em seguida. Dois colaboradores da companhia ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Um maquinista, com ferimento no pé, foi levado para o Hospital Santa Margiorie, medicado e passa bem. Um supervisor de tração, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa. A CPTM acionou a Polícia Militar e apresentou a ocorrência no 2⁰ DP (Bom Retiro). A companhia vai colaborar com a autoridade policial para elucidar o caso.”

Nesta segunda (26), o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona Sorocabana se pronunciou sobre o caso, confira:

“O Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona Sorocabana repudia veementemente o ataque a tiros que aconteceu dentro de área administrativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na estação da Luz, na tarde desse domingo, 25 de junho. De acordo com informações um funcionário efetuou disparos contra dois colegas de trabalho atingindo um na região do tórax e outro na perna. A primeira vítima não resistiu ao ferimento e faleceu no hospital. Diante do acontecido, o Sindicato cobra, mais uma vez das empresas e do governo, medidas de segurança que visam garantir a tranquilidade dos ferroviários em seus postos de trabalho. É preciso seguir os protocolos e, principalmente, nesse momento apurar como e porque esse funcionário agiu dessa forma. Seguiremos à disposição dos ferroviários para prestar todo o apoio necessário à categoria.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes