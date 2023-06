Novo trem da ViaMobilidade já está danificado no Pátio de Presidente Altino

Carro do trem A02 estava com um amassado notável no teto, na parte do ar condicionado; composição chegou no último final de semana

WILLIAN MOREIRA

O novo trem recebido pela ViaMobilidade no último final de semana já está com um dos seus carros danificado. O Diário do Transporte flagrou um amassado na composição durante manobra do trem na tarde desta terça-feira , 27 de junho de 2023, em Presidente Altino, São Paulo.

Após às 17h, três dos oito carros que formam o trem A02, estavam sendo rebocados para outra via no pátio, e quando posicionado perto da estação, foi possível notar danos na parte superior.

Ao chegar mais perto, a reportagem podê ver um amassado na parte do ar-condicionado do equipamento.

Coincidência ou não, logo após o registro, o trem foi rebocado para uma área longe do alcance das câmeras, possibilitando uma verificação melhor do trem.

O Diário do Transporte procurou a concessionária para saber o que causou o dano, e por meio de nota a empresa afirmou que o amassado aconteceu durante o transporte e que não houve prejuízo ao cronograma de entrada em testes e posteriormente em serviço deste trem.

“O segundo novo trem da ViaMobilidade está sendo preparado no Pátio Presidente Altino para entrar em operação. A tampa do aparelho de ar-condicionado foi danificada no processo de transporte no fim de semana. Contudo, não houve nenhum prejuízo ao sistema de ar-condicionado ou à infraestrutura da composição.

A concessionária entrou em contato com a fabricante e o processo de substituição já está em andamento, portanto, as próximas etapas não sofrem alteração e o ingresso do trem em operação comercial será realizado conforme o previsto.”

Willian Moreira para o Diário do Transporte