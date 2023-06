Marcopolo divulga venda de 15 ônibus G 8 para a Nobre Turismo

A Nobre Transporte e Turismo Ltda., operadora de transporte de passageiros com sede em Goiás e referência em qualidade e segurança, adquiriu 15 novos ônibus Marcopolo Geração 8, dos modelos 1800 DD 6×2 e 1800 DD 8×2 e 1600 LD. Os veículos, entregues pelo representante Topline, serão utilizados em aplicações de turismo e linhas rodoviárias entre a capital do estado, Goiânia, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

“É uma grande satisfação e responsabilidade fornecermos os nossos veículos top da Geração 8 para a Nobre Transporte e Turismo, pois a operadora tem frota 100% Marcopolo”, destaca Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo. “As unidades vão colaborar para reforçar ainda mais a imagem de qualidade e sofisticação dos serviços da Nobre”, finaliza.

Todos os novos ônibus possuem chassi Scania. No caso dos 1800 DD, é Scania K440 8×2, com 15 metros de comprimento e capacidade para 60 passageiros com poltronas leito e semileito, nos pisos inferior e superior, respectivamente, com tomadas USB individuais, porta-revistas e porta-copos. Os veículos são equipados com sistemas de ar-condicionado, áudio e vídeo, com preparação para DVD e monitores, geladeira e dispositivo para total acessibilidade, além de parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro e porta pacotes.

A Nobre Transporte e Turismo atua no mercado há 20 anos, atuando de forma inteligente e eficaz, buscando na excelência dos serviços prestados qualidade e crescimento. Desde 2015 a Nobre iniciou operação no serviço de transporte de passageiro em linha regular de Goiânia – GO a Campo Grande – MS, diariamente, além de atuar também no segmento de fretamento e de transporte de encomendas.