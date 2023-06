Linhas do transporte rural de Pelotas (RS) passam por mudanças em horários e itinerários

Alterações foram solicitadas por usuários e aprovadas pela Secretaria de Transporte e Trânsito

ARTHUR FERRARI

Desde segunda-feira, 26 de junho de 2023, duas linhas do transporte coletivo municipal rural de Pelotas (RS) circulam com aumentos de horários e ajustes nos itinerários no trecho colônia/cidade.

De acordo com a prefeitura, as mudanças atendem solicitações de usuários, que foram avaliadas e validadas pela Secretaria de Transporte e Trânsito.

“Para ajustes com acréscimos de horários e itinerários, consideramos os números coletados pela bilhetagem eletrônica e realizamos estudos técnicos em cima das reivindicações da comunidade rural que utiliza o transporte coletivo. Serão mantidos, diariamente, dois fiscais no terminal, prestando informações sobre as mudanças. Nosso objetivo é qualificar os serviços para atender as expectativas dos passageiros”, diz Flávio Al-Alam, secretário de Transporte e Trânsito.

Confira as mudanças

* Linha Maciel – acréscimo do horário das 7h Gruppelli/cidade e das 16h30min cidade/Gruppelli

* Linha Bachini – acréscimo de horário, às 7h20min, com partida Bachini/Centro, e aumento dos itinerários nos horários já existentes, proporcionando mais conforto e comodidade aos usuários.

Alteração de horários linha Bachini:

– o ônibus com partida às 5h30min do Bachini sairá às 4h55min da cachoeira;

– o transporte com partida às 6h20min sairá às 6h10min, viabilizando a chegada ao Centro antes das 8h;

– o ônibus que saía às 6h35min do Santo Antônio largará às 6h10min do Bachini;

– o transporte com partida às 15h da cidade/Santo Antônio irá até o Bachini;

– o ônibus com partida do Centro às 15h30min, que ia até o Bachini, estenderá o percurso até a cachoeira.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte