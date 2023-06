Guarujá (SP) recebe três ônibus elétricos e 10 a diesel 0 km nesta quarta (28)

Veículos foram trazidos pela empresa City Transporte Intermodal, concessionária da cidade

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A cidade de Guarujá, no litoral paulista, recebe nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023, mais 13 ônibus zero quilômetro para as linhas municipais.

Nesta quarta-feira (28), Guarujá completa 89 anos de emancipação política e terá tarifa de ônibus a R$ 1.

De acordo com a prefeitura, sete destes novos coletivos são movidos a óleo diesel e três são elétricos.

Os veículos foram trazidos pela empresa City Transporte Intermodal, concessionária da cidade.

Os ônibus elétricos vêm com a inscrição GuarujAR e são na cor verde, para indicar que não emitem poluentes atmosféricos nas operações.

Estes veículos possuem tecnologia nacional, tendo a parte elétrica de responsabilidade da Eletra, de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A carroceria é Caio eMillennium, os chassis são Mercedes-Benz e os motores e baterias da WEG.

A capacidade de cada é para 70 passageiros e os ônibus possuem sistemas de suspensão pneumática dianteira e traseira, freios a disco com ABS e sistema regenerativo para gerar e aproveitar energia. Segundo a prefeitura, Guarujá contará com quatro ônibus 100% elétricos, sendo que o primeiro foi entregue em fevereiro.

Este consócio de empresas é responsável pelo fornecimento de grande parte da frota de 2,6 mil ônibus elétricos estimada para até o fim de 2024 na capital paulista e para sistemas como de Salvador, São Bernardo do Campo e regiões metropolitanas de Vitória e Goiânia.

Já os ônibus à diesel são de carroceria Caio Apache Vip 5 e chassis Mercedes-Benz. A capacidade de cada é para 75 passageiros.

A City Transporte é do grupo empresarial da Viação Metrópole Paulista, a maior empresa da cidade de São Paulo, e da Divena, representante Mercedes-Benz.

Tanto os ônibus elétricos como os movidos à eletricidade possuem ar-condicionado, wi-fi, entrada USB e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

A cidade possui uma frota de 160 ônibus, que transportam diariamente 75 mil passageiros.

