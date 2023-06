Estação da Luz tem aglomeração de passageiros nas plataformas acima do normal nesta terça (27)

Há escadas rolantes desligadas para manutenção e usuários reclamam



ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA



Dificuldades para os passageiros na manhã desta terça-feira, 27 de junho de 2023, na Estação da Luz, região central da cidade de São Paulo.



Imagens que circulam nas redes sociais e que o Diário do Transporte recebeu mostram uma aglomeração acima do normal mesmo para o horário de pico.



Em duas fotos, por exemplo, não dá para ver nenhum espaço vago, com pessoas se empurrando. As queixas começaram desde as primeiras horas da manhã.



A aglomeração de pessoas acontece especialmente quando, no período de maior movimento, as pessoas chegam nos trens das linhas 7-Rubi, 11-Coral e 13-Jade, descendo pelas escadas para acessar as linhas de metrô, problema agravado quando dois trens chegam ao mesmo tempo.



Ao Diário do Transporte, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que uma das escadas das plataformas 2 e 3 (plataforma central) ficará interditada até a próxima sexta-feira (30), para manutenção preventiva e obrigatória para a troca do eixo de rolamento principal.



Como alternativa, outras escadas rolantes e fixas no mesmo nível das plataformas estão disponíveis, além de um elevador para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e crianças de colo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Willian Moreira, para o Diário do Transporte